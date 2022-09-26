Купить аккаунт каршеринга

Это предложение идеально для тех, кто не проходит по условиям каршеринг сервисов или просто для тех, кто не хочет брать на себя ответственность и платить коллосальные штрафы при ДТП или обычные штрафы за превышение/автобусную полосу, когда необходимо срочно доехать от пункта А до пункта Б.