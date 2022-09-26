karsheringakk

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Купить аккаунт каршеринга

Это предложение идеально для тех, кто не проходит по условиям каршеринг сервисов или просто для тех, кто не хочет брать на себя ответственность и платить коллосальные штрафы при ДТП или обычные штрафы за превышение/автобусную полосу, когда необходимо срочно доехать от пункта А до пункта Б.
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Яндекс.Драйв - (Solaris и др)

3 500р.

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Яндекс.Драйв - премиум

4 500р.

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Ситидрайв

3 000р.

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Делимобиль

3 000р.

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Делимобиль Black

4 000р.

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Anytime KZ (Алматы)

2 500р.

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Anytime Минск

2 500р.

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Bi-Bi.car

2 500р.

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Cars7

3 000р.

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BelkaCar

3 000р.

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EasyDrive24

3 000р.

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BelkaBlack

4 000р.

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Отзывы

Продавец знает дело все на уровне выдал оперативно в течение 10 мин Яндекс прем. Спасибо, еще обращусь

Никита Alonso

Обратился к @karshek за аккаунтом. Выдал в течение 15 мин. От Cla восторг поймал. Спасибо👌

Санечек

Взял дели блэк все отлично катаемся, дальше видно будет. Спасибо друг @karshek

Александр

Спасибо бро за аккаунт. Все по честному выдал, думал опять швыр галимый. Взял дели блэк с картой. Спасибо тебе буду рекомендовать!

Мухич

Суд обязал каршеринг «Делимобиль» принимать наличные

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Основатель «Делимобиля» объяснил продолжение инвестиций в Россию

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«Коммерсантъ» узнал о проблемах с закупкой автомобилей для «Яндекс.Драйв»

Из-за истечения лизинговых контрактов «Яндекс.Драйв» вынужден возвращать автомобили собственникам, при этом закупить новые сложно из-за дефицита на рынке. По оценке издания, сервис может лишиться трети

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